Австралия окажет помощь пострадавшим от конфликта с боевиками на Филиппинах

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СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Австралия окажет помощь гражданскому населению, страдающему от вооруженного конфликта в филиппинском городе Марави на острове Минданао, где продолжается противостояние между правительственными войсками и боевиками группировки "Мауте". Об этом объявила министр иностранных дел Джули Бишоп, сообщив, что ее страна в течение четырех лет выделит на эти цели 20 миллионов австралийских долларов (около $16 млн).
"Осада Марави причинила огромные страдания местному населения - примерно 360 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать, - говорится в распространенном во вторник заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства. - Австралия окажет помощь этим людям, в том числе в защите детей. Мы также окажем содействие финансированию малых инфраструктурных проектов в районах вокруг Марави, в частности, проектов по обеспечению людей чистой питьевой водой и ремонту дорог".
Бишоп сообщила, что в понедельник провела в Маниле встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте. "Мы обсудили конфликт в Марави и его воздействие на гражданское население региона", - отметила глава австралийского МИД.
Исламисты из группировки "Мауте", которые являются открытыми сторонниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), 23 мая вторглись в Марави, объявив о "начале формирования халифата ИГ в Юго-Восточной Азии". Правительственные войска при помощи авиации, тяжелого вооружения и сил спецназа сумели практически полностью вернуть контроль над городом, однако ликвидировать всех экстремистов пока не удается.