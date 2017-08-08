Южная Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Республика Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями последней на спорные острова Токто (Такэсима) в Японском море, которые контролируются Сеулом. Об этом говорится в распространенном во вторник МИД страны заявлении.

"Правительство категорически возражает против незаконных территориальных притязаний, содержащихся в опубликованной в Японии "Белой книге по обороне" и требует их немедленного опровержения", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство. "В Токио должны понимать, что повторяющиеся претензии не помогают конструктивному и ориентированному на будущее развитию двустороннего партнерства", - резюмирует южнокорейский МИД.

Одновременно стало известно, что японский военный атташе во вторник был вызван в министерство национальной обороны РК, где ему вручили ноту протеста. Ранее утром стало известно, что в Японии была опубликована новая "Белая книга по обороне", в которой утверждается, что архипелаг Токто является частью ее территории.

"Белая книга по обороне" - это всеобъемлющий доклад, утверждаемый кабинетом министров, в котором дается официальная оценка военно-политической обстановке в регионе и излагаются основные направления военной политики на ближайшую перспективу.

Токто - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав Корейского государства.