Обвиняемый в коррупции экс-мэр Таллина не признал свою вину в суде

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ТАЛЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупции экс- мэр Таллина, бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар не признал свою вину в суде.
"Я чист как стеклышко", - заявил он на возобновившемся во вторник судебном процессе в Харьюском уездном суде.
Ранее в этот день суд отказал в проведении дополнительной экспертизы состояния здоровья Сависаара, которая должна была бы оценить способность политика участвовать в процессе. Присяжный адвокат Оливер Няэс заявил, что проведенная ранее экспертиза не учитывала, что принимаемые политиком лекарства вызывают, в частности, расстройство сна, а также того, что перенесенный мозговой инфаркт существенно повлиял на неврологические способности обвиняемого.
Адвокат призвал привлечь к новой консультации психолога, кардиолога и невролога, однако суд это прошение не удовлетворил.
Слушания по делу Сависаара в Харьюском уездном суде в Таллине начались 12 июня. Они возобновились 8 августа после того, как 14 июня бывший лидер Центристской партии, ранее отстраненный от должности мэра, был госпитализирован из зала суда. По рекомендации лечащего врача Сависаара в суд тогда была вызвана бригада скорой помощи, которая осмотрела политика и констатировала, что он не в состоянии принимать участие в процессе. Ранее экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины предоставила суду свое заключение, согласно которому Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен участвовать в заседаниях и понести наказание, если его признают виновным.
Политик ранее пережил несколько операций - на сердце и по ампутации ноги.
В конце 2015 года Сависаар по ходатайству прокуратуры был официально отстранен от должности мэра Таллина. В отношении него было началось следствие по делу о коррупции. Речь идет о четырех эпизодах с получением и дачей взяток. По утверждению полиции безопасности, политик неоднократно получал взятки в виде имущества и льгот в общей сложности на сумму в несколько сотен тысяч евро, сам политик отрицает эти обвинения.
На прошлой неделе Сависаар официально объявил, что создаст собственный избирательный список для участия в предстоящих 15 октября муниципальных выборах.