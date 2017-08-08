Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что международное сообщество наконец объединилось для противостояния КНДР

Международная панорама
8 августа, 15:00 UTC+3 ТАСС

Президент США призвал действовать "жестко и решительно" в отношении Северной Кореи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Win McNamee/Getty Images

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что международное сообщество наконец объединилось для противостояния угрозе со стороны КНДР после многих лет, в течение которых подобные попытки заканчивались неудачей. Об этом он написал на свое личной странице в Twitter.

"После многих лет неудач страны объединяются, чтобы противостоять опасностям, которые представляет КНДР, - заявил американский лидер. - Мы должны быть жесткими и решительными!"

СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

Смотрите также

Трамп выразил признательность России и Китаю за голосование в СБ ООН по КНДР

Трамп: санкции СБ ООН окажут большое финансовое влияние на КНДР

NYT: Трамп готовит торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса по КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама