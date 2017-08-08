Трамп заявил, что международное сообщество наконец объединилось для противостояния КНДР

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ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что международное сообщество наконец объединилось для противостояния угрозе со стороны КНДР после многих лет, в течение которых подобные попытки заканчивались неудачей. Об этом он написал на свое личной странице в Twitter.
"После многих лет неудач страны объединяются, чтобы противостоять опасностям, которые представляет КНДР, - заявил американский лидер. - Мы должны быть жесткими и решительными!"
After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2017
СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.