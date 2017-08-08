В Венесуэле осудили оппозиционного мэра столичной муниципии

ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Мэр столичной муниципии Чакао Рамон Мучачо, который находится в оппозиции к правительству президента Николаса Мадуро, осужден в Венесуэле на 15 месяцев тюремного заключения. Согласно обнародованному во вторник вердикту Верховного суда (ВС), политик признан виновным в "неподчинении" указаниям властей принять меры по недопущению блокирования дорог во время антиправительственных протестов.

"Верховный суд приговорил к 15 месяцам тюрьмы Рамона Мучачо", - говорится в сообщении судебного органа. В нем отмечается, что такое решение принято после 9 часов рассмотрения дела оппозиционного деятеля, который лично не присутствовал на процессе и был представлен адвокатами.

Мучачо входил в состав группы оппозиционных мэров, которые ранее получали предупреждения от ВС, что они могут быть подвергнуты тюремному заключению, если они не примут меры по предотвращению блокирования манифестантами дорог во время протестов против президента Мадуро. Тогда в ответ на указание высшего судебного органа страны Мучачо заявил, что "намерен защищать право [граждан страны] на проведение мирных протестов".

С апреля в Венесуэле проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.