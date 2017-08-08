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Президент ЮАР исполнил победоносную песню в честь провала вотума недоверия

Международная панорама
8 августа, 21:55 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 8, августа. /ТАСС

Зума поблагодарил своих сторонников за поддержку, но обозреватели отмечают явный раскол в рядах правящей партии

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Джейкоб Зума

Джейкоб Зума

© EPA/NIC BOTHMA

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума во вторник исполнил танец и спел победоносную зулусскую песню в честь провала вотума недоверия, инициированного против него оппозицией.

"Они стараются, но у них ничего не получается", - заявил он своим сторонникам у здания парламента. Оппозиция каждый год пытается отправить Зуму в отставку, но парламентское большинство правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) постоянно блокирует эти попытки.

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Зума поблагодарил фракцию своей партии за поддержку, однако обозреватели отметили, что на этот раз значительное число депутатов от АНК проголосовали против своего лидера, продемонстрировав раскол в партии. "Победа для Зумы, поражение для АНК", - прокомментировал телеканал Ann7.

За отставку президента проголосовали 177 депутатов Национальной ассамблеи, против - 198 при 9 воздержавшихся, всего голосовали 384 депутата. Для утверждения вотума недоверия необходимо простое большинство в 201 из 400 голосов. Правящая партия имеет 249 голосов в нижней палате, но против вотума выступили только 198 депутатов. Оппозиция, которая в общей сложности имеет 151 мандат, смогла переманить 26 голосов правящей партии.

Отмечается, что в парламенте результаты голосования приветствовали как члены АНК, так и оппозиции. Главный координатор фракции оппозиционного Демократического альянса Джон Стинхузен считает голосование "поворотным моментом" и "смертельной раной для Зумы, поскольку оно разрушило фальшивый фасад единства правящей партии".

Зума должен оставить пост лидера АНК на съезде в декабре этого года. Его второй и последний президентский срок истекает в 2019 году.

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