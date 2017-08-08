Президент ЮАР исполнил победоносную песню в честь провала вотума недоверия

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума во вторник исполнил танец и спел победоносную зулусскую песню в честь провала вотума недоверия, инициированного против него оппозицией.

"Они стараются, но у них ничего не получается", - заявил он своим сторонникам у здания парламента. Оппозиция каждый год пытается отправить Зуму в отставку, но парламентское большинство правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) постоянно блокирует эти попытки.

Зума поблагодарил фракцию своей партии за поддержку, однако обозреватели отметили, что на этот раз значительное число депутатов от АНК проголосовали против своего лидера, продемонстрировав раскол в партии. "Победа для Зумы, поражение для АНК", - прокомментировал телеканал Ann7.

За отставку президента проголосовали 177 депутатов Национальной ассамблеи, против - 198 при 9 воздержавшихся, всего голосовали 384 депутата. Для утверждения вотума недоверия необходимо простое большинство в 201 из 400 голосов. Правящая партия имеет 249 голосов в нижней палате, но против вотума выступили только 198 депутатов. Оппозиция, которая в общей сложности имеет 151 мандат, смогла переманить 26 голосов правящей партии.

Отмечается, что в парламенте результаты голосования приветствовали как члены АНК, так и оппозиции. Главный координатор фракции оппозиционного Демократического альянса Джон Стинхузен считает голосование "поворотным моментом" и "смертельной раной для Зумы, поскольку оно разрушило фальшивый фасад единства правящей партии".

Зума должен оставить пост лидера АНК на съезде в декабре этого года. Его второй и последний президентский срок истекает в 2019 году.