Марадона заявил, что готов бороться за Венесуэлу на стороне Мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона во вторник выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил, что готов надеть солдатскую форму ради защиты Боливарианской Республики.
"Мы чависты (последователи бывшего президента Уго Чавеса - прим. ТАСС) до самой смерти. И когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами - самым святым, что у нас есть", - написал он на своей странице в Facebook.
"Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те венесуэльцы, кто спутался с правыми", - добавил он.
На прошлой неделе в Венесуэле начала работу Конституционная ассамблея, созванная по решению Мадуро. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, без организации предварительного референдума было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает итоги голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении Мадуро.
В Венесуэле с апреля идут организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.