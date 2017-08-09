Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили облет Южной Кореи

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer приняли на этой неделе участие в маневрах над Корейским полуостровом. Об этом сообщило в среду министерство национальной обороны Республики Корея.

"Самолеты были временно переброшены с американской авиабазы на острове Гуам. О проведении учений предварительно не объявлялось", - отмечается в кратком пресс-релизе минобороны.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия (КНА) разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где в том числе дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B.

"Стратегические силы Корейской народной армии сейчас тщательно изучают план удара по районам острова Гуам с помощью баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", чтобы блокировать главные военные базы США, в том числе авиабазу Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики", - подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что новый план в кратчайшие сроки представят верховному командованию КНА, и он будет незамедлительно приведен в действие в случае поступления соответствующего приказа от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"США следует осознать тот факт, что баллистические ракеты КНДР сейчас постоянно находятся в режиме боевой готовности", - пишет агентство. Оно также указывает на то, что регулярное участие бомбардировщиков ВВС США в учениях в районе Корейского полуострова является провокацией в отношении Пхеньяна.