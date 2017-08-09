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СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"

Международная панорама
9 августа, 10:34 UTC+3 КИЕВ 9, августа. /ТАСС

По словам главного редактора Игоря Гужвы, сотрудники правоохранительных органов нагрянули в связи с "новым сфабрикованным делом о гостайне"

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в редакции украинского издания "Страна", а также у его сотрудников. Об этом в среду сообщил главный редактор СМИ Игорь Гужва в Facebook.

"У нас обыск. Проводит СБУ. И в редакции, и дома у нескольких журналистов", - написал Гужва, уточнив, что обыски проводятся в рамках "нового сфабрикованного дела о гостайне".

На сайте издания отмечается, что кроме редакции, обыски проводятся в квартирах двух журналистов. Разрешение на действия СБУ выдано Печерским районным судом Киева.

Это уже второй обыск в редакции "Страны" за нынешнее лето. Первый проишел 22 июня, в ходе него был задержан Игорь Гужва по подозрению в получении взятки в размере $10 тыс. Позднее суд отпустил его под залог.

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