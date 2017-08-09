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Союз журналистов Украины назвал обыски в редакции "Страны" давлением на независимое СМИ

Международная панорама
9 августа, 11:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, августа. /ТАСС

В СБУ ранее заявили, что проверка проводится в рамках уголовного дела о разглашении государственной тайны

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Глава Союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко считает, что обыски, которые СБУ проводит в редакции издания "Страна", а также у его сотрудников, являются давлением на независимое СМИ.

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"Международная федерация журналистов уже делала заявление о недопустимости силовых действий с нарушением прав журналистов издания "Страна", а также о том, что открытие все новых уголовных дел является проявлением давления. И вот сегодня продолжение демонстративных силовых действий по одному и тому же медиа с большой аудиторией...", - написал Томиленко в среду в Facebook.

Глава НСЖУ также перечислил цепочку событий, которые демонстрируют систематическое и "особое внимание" к изданию "Страна". "Мы были свидетелями недопуска адвокатов и ночного обыска в редакции с задержанием Игоря Гужвы (главного редактора)", - подчеркнул Томиленко, назвав это "свидетельством избирательного подхода власти".

Ранее в среду главный редактор СМИ Игорь Гужва сообщил в Facebook о том, что СБУ начала обыскивать редакцию СМИ и квартиры некоторых сотрудников. Эту информацию также подтвердила его адвокат Елена Лукаш. "В "Стране" снова обыск, ищут государственную тайну", - написала она в Facebook.

Адвокат подчеркнула, что это очередное сфабрикованное дело против издания. "Дело о "вымогательстве" приказало долго жить, поэтому теперь у "Страны" дело о государственной тайне, - отметила она. - Будет еще много разных дел, полагаю, но их никто не боится".

Это уже второй обыск в редакции "Страны" за последние месяцы. Первый проводился 22 июня, в ходе него был задержан Игорь Гужва по подозрению в получении взятки в размере $10 тыс. Позднее суд отпустил его под залог.

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