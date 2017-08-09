СМИ: сирийские военные разрешили жителям вернуться в селения к югу от Ракки

ТАСС, 9 августа. Командование ВС Сирии разрешило жителям населенных пунктов Шаннан, Эс-Сабха и Джебли в провинции Ракка возвратиться в свои дома. В заявлении военных, распространенном в среду агентством SANA, сообщается, что эти селения и прилегающие к ним фермы полностью очищены от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обстановка в них стабильна и безопасна.

По информации SANA, процесс возвращения населения в эти районы может начаться уже в четверг. Сирийские военнослужащие обещают, что окажут жителям всяческое содействие.

Племена бедуинов, проживающих в пустыне к югу от Евфрата, поддерживают правительственные силы и вступили в боевые действия на их стороне с бандами ИГ.

Как сообщила ранее газета Al Akhbar, войска и ополченцы наступают сейчас на Маадан - последний крупный форпост ИГ на южном берегу Евфрата. Они находятся в 2 км от этого населенного пункта на полпути между административными центрами Ракка (520 км от Дамаска) и Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) и стремятся его окружить.

Террористы попытались прорваться в среду к Маадану из Дейр-эз-Зора. Однако их колонна была остановлена и уничтожена в районе Хмейма в Сирийской пустыне.

В конце июля армия и отряды народного ополчения разгромили банды ИГ на 30-километровом участке фронта к югу от реки Евфрата. В результате проведенной операции войска освободили десятки населенных пунктов и вернули под контроль более 40 нефтяных и газовых объектов в провинции Ракка. По сведениям командования, были убиты сотни террористов, уничтожены 12 командных пунктов, три склада с оружием и боеприпасами, выведены из строя 11 орудий, три танка и 330 военно-транспортных средств. Среди ликвидированных боевиков четыре полевых командира из числа наемников.