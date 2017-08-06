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СМИ: в Ракке курдские бойцы освободили из плена 100 мирных жителей

Международная панорама
6 августа, 10:14 UTC+3 ТАСС

Все 11 наемников, которые удерживали жителей города в качестве живого щита, уничтожены в ходе спецоперации

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© Hawar News Agency via AP

ТАСС, 6 августа. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) провели операцию по освобождению из плена 100 мирных жителей в городе Ракка (520 км от Дамаска), которых террористы использовали в качестве живого щита. Как сообщило в воскресенье агентство ANF, бойцы СДС вывели эту группу людей через квартал Дайрия и переместили их в безопасные районы.

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По информации агентства, в ходе операции уничтожены 11 наемников из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые удерживали заложников. За последние дни из осажденных районов в Ракке выбрались несколько сотен человек. Большинство из них женщины и дети.

Отряды СДС выбили в субботу боевиков из квартала Керим на северо-западе Ракки. Ожесточенные бои идут сейчас в соседних с ним кварталах Рауда и Эль-Барид. Ликвидированы по меньшей мере 16 боевиков.

Курдские формирования, которые составляют костяк СДС, контролируют сейчас примерно половину города. На этой неделе они заняли три стратегических района: в их руки перешла мечеть Эль-Муна, квартал Бустан и автовокзал. Террористы отступили в старинную цитадель, где находится их основный форпост.

Ракку обороняют порядка 1,7 тыс. боевиков. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня. Поддержку отрядам СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.

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