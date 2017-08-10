В Венесуэле оппозиционный глава столичного муниципалитета осужден на 15 месяцев

ТАСС, 10 августа. Конституционная палата Верховного суда (ВС) Венесуэлы отстранила от должности и приговорила к 15 месяцам лишения свободы главу столичного муниципалитета Эль-Атильо Давида Смолански из оппозиционной партии "Народная воля". Об этом говорится в сообщении высшей судебной инстанции, опубликованном в среду на ее странице в Facebook.

Смолански был признан виновным "в неподчинении" решению суда. В мае этого года он постановил, что главы нескольких венесуэльских городов и муниципалитетов, в том числе Эль-Атильо, должны принять меры для того, чтобы не допустить перекрытие дорог во время антиправительственных манифестаций.

"С учетом вышеизложенного, ему было вынесено наказание в виде 15 месяцев тюрьмы. Кроме того, Смолански прекращает исполнять обязанности главы муниципалитета Эль-Атильо", - говорится в сообщении.

Ранее ВС вынес аналогичное решение в отношении главы столичного муниципалитета Чакао Рамона Мучачо, мэра города Лечерия (штат Ансоатеги) Густаво Маркано, главы муниципалитета Ирибаррен (штат Лара) Альфредо Рамоса и мэра города Мерида (штат Мерида) Карлоса Гарсии.

С апреля в Венесуэле проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.