Рауль Кастро поздравил президента Венесуэлы с созывом Конституционной ассамблеи

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с созывом Конституционной ассамблеи (КА).

"Дорогой Николас, я с огромной радостью узнал о результатах выборов и учреждении КА", - говорится в письме Кастро Мадуро, зачитанном в среду в эфире кубинского телевидения.

Кубинский лидер предупредил, что впереди Венесуэлу ждут "ожесточенная борьба, международное осуждение, блокада и санкции", однако, по его словам, венесуэльский народ всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Кубы.

Кастро отметил, что, как показывает исторический опыт, "каждый акт террора поднимает народный дух, каждый акт агрессии делает его сильнее, каждый удар укрепляет единство".

КА, созванная по решению Мадуро без проведения предварительного референдума, начала работу на прошлой неделе. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, были встречены неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали их "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

Вместе с тем Куба, Эквадор, Боливия, Никарагуа и некоторые другие страны выразили поддержку КА и выступили против вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы.