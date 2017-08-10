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Адвокат: Украина незаконно объявила Януковича в розыск

Международная панорама
10 августа, 10:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, августа. /ТАСС

Государственный защитник отметил, что украинская сторона не использовала предусмотренную законом систему международной-правовой помощи и не обратилась с официальным ходатайством к РФ

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КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, объявлен в розыск незаконно. Об этом заявил в четверг его адвокат Виталий Мешечек, выступая на заседании по делу в Оболонском районном суде Киева.

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"Была нарушена процедура вручения обвинения экс-президенту, не было его надлежащего вызова в суд, поэтому в розыске, объявленном Украиной, Янукович находится незаконно", - сказал защитник.

Мешечек при этом напомнил, что украинская сторона не использовала предусмотренную законодательством систему международной-правовой помощи и в этой связи не обратилась с официальным ходатайством к России.

Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.

Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".

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