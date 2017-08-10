МИД Польши заявил о необходимости оценить потери Второй мировой войны

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ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступил за то, чтобы подвести итоги Второй мировой войны, оценить потери, которые понесла республика в результате нападения нацистской Германии. Об этом он заявил в четверг в интервью интернет-порталу wpolsce.pl, отвечая на вопрос о возможности выплаты Германией репараций.
"Польша была одной из наиболее пострадавших стран, является жертвой войны, - отметил Ващиковский. - Следует, прежде всего, подвести баланс Второй мировой войны, оценить потери".
По словам министра, проведенный в МИД предварительный анализ возможности получения от ФРГ репараций привел к неоднозначным оценкам. "Это дело многие годы запутывалось", - подчеркнул он. "Ситуация осложняется еще и текущими польско-немецкими отношениями, так как на протяжении последних лет прежнее правительство считало, что мы многим обязаны Германии, что она привела нас в ЕС и НАТО", - сказал он, подчеркнув, что "эти аргументы используются против того, чтобы вести серьезный диалог".
В июле лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский указал, что Польша никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Министр национальной обороны Антоний Мачеревич подчеркнул в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина выплаты репараций.
В ответ на дискуссию о репарациях в Польше заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что данный вопрос был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован. Она напомнила, что Варшава "в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала".
В 2004 году по поручению мэра Варшавы был проведен подсчет ущерба, который понесла польская столица в период Второй мировой войны. Эксперты оценили общую сумму потерь в $45,3 млрд.