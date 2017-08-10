СМИ: сирийская армия вернула под контроль важный переход на границе с Иорданией

ТАСС, 10 августа. Сирийская армия освободила в четверг основной контрольно-пропускной пункт Абу-Шаршух на границе с Иорданией в юго-восточной провинции Эс-Сувейда. Как сообщило агентство SANA, вместе с ним ранее военные заняли все остальные погранпереходы на 30-километровом участке границы в районе Садд-эз-Зальф. Войска выбили террористов с высот Табка, Рубейхи, Асда и Аззами.

За семь дней боев в этом регионе правительственные силы очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) около 100 кв. км территории. Войскам оказывают поддержку бойцы вооруженной милиции Сирийской социальной националистической партии.

Выход к восточному участку сирийско-иорданской границы (общая протяженность составляет 375 км) осуществлен в рамках антитеррористической операции "Рассвет". Помимо банд ИГ, на юго-востоке Сирии армейским частям и ополченцам противостоят группировки вооруженной оппозиции - "Усуд аш- Шаркия", "Джейш Ашаир" и "Кувват Ахмед Абдо", которым оказывают поддержку США и их союзники по международной коалиции.