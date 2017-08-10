Госдеп: шаги КНДР показывают, что она не готова возобновить переговоры с США

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Действия КНДР показывают, что она совершенно не готова к возобновлению переговоров с США и остальными участниками шестистороннего формата, призванного обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова. Такое мнение выразила в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Она напомнила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уже неоднократно пояснял, при каких обстоятельствах Вашингтон будет готов возобновить процесс переговоров с Пхеньяном. "Он говорил, что не будет обсуждать возвращение за стол переговоров. Он это сказал несколько месяцев назад. Он ни на йоту не сдвинулся с этой позиции", - отметила Науэрт.
По ее словам, США хотят убедиться в том, что "Северная Корея делает серьезные <...> шаги к денуклеаризации", прежде чем возобновлять процесс переговоров. Также Науэрт привела слова исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, которая на днях пояснила, что, на взгляд Вашингтона, участники шестисторонних переговоров "совершенно не близки" к возобновлению встреч, "особенно после пусков двух межконтинентальных баллистических ракет менее чем за месяц".
"КНДР не показывает нам, что она близка к тому, чтобы сесть [за стол] и начать вести переговоры в какое-то ближайшее время", - убеждена официальный представитель внешнеполитического ведомства США.