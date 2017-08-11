Трамп вновь заявил, что Россия действовала против него в 2016 году

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия потратила "много денег", действуя против него во время прошлогодней американской предвыборной кампании.
Данную тему американский лидер затронул в четверг, отвечая на вопросы журналистов о расследовании так называемого российского вмешательства в американские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
"Мы работаем с ним. У нас очень необычная ситуация. Между нами и Россией не было никакого сговора. На самом деле наоборот - Россия потратила много денег, действуя против меня", - сказал он.
Еще 29 июля Трамп на своей странице в Twitter написал, что РФ якобы была против него на выборах в 2016 году, так как он хочет укрепить вооруженные силы и сохранить низкие цены на нефть.
In other words, Russia was against Trump in the 2016 Election - and why not, I want strong military & low oil prices. Witch Hunt! https://t.co/mMSxj4Su5z— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 July 2017
Развивая свою мысль, Трамп указал на свое решение увеличить оборонный бюджет, заметив, что "России это не нравится". "[Кандидат в президенты от демократов] Хиллари [Клинтон] собиралась значительно урезать военный бюджет", - указал он. Кроме того, сейчас США экспортируют нефть и газ.
"Это плохо для России. Я всегда говорил: я не думаю, что Россия хотела бы меня (победы Трампа на выборах - прим. ТАСС), потому что я хочу сильные вооруженные силы и я хочу низкие цены на энергоносители. <...> Низкие цены на энергоносители - это катастрофа для России", - продолжил Трамп. Он также упрекнул Москву в том, что она финансировала составление досье с компроматом на него.
"У нас идет расследование того, чего никогда не происходило", - добавил он, имея ввиду предполагаемый демократами сговор между его предвыборным штабом и российскими властями.