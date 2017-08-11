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Трамп вновь заявил, что Россия действовала против него в 2016 году

Международная панорама
11 августа, 2:41 дата обновления: 11 августа, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

По словам главы Белого дома, в США "идет расследование того, чего никогда не происходило"

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия потратила "много денег", действуя против него во время прошлогодней американской предвыборной кампании.

Данную тему американский лидер затронул в четверг, отвечая на вопросы журналистов о расследовании так называемого российского вмешательства в американские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Мы работаем с ним. У нас очень необычная ситуация. Между нами и Россией не было никакого сговора. На самом деле наоборот - Россия потратила много денег, действуя против меня", - сказал он.

Еще 29 июля Трамп на своей странице в Twitter написал, что РФ якобы была против него на выборах в 2016 году, так как он хочет укрепить вооруженные силы и сохранить низкие цены на нефть.

Развивая свою мысль, Трамп указал на свое решение увеличить оборонный бюджет, заметив, что "России это не нравится". "[Кандидат в президенты от демократов] Хиллари [Клинтон] собиралась значительно урезать военный бюджет", - указал он. Кроме того, сейчас США экспортируют нефть и газ.

"Это плохо для России. Я всегда говорил: я не думаю, что Россия хотела бы меня (победы Трампа на выборах - прим. ТАСС), потому что я хочу сильные вооруженные силы и я хочу низкие цены на энергоносители. <...> Низкие цены на энергоносители - это катастрофа для России", - продолжил Трамп. Он также упрекнул Москву в том, что она финансировала составление досье с компроматом на него.

"У нас идет расследование того, чего никогда не происходило", - добавил он, имея ввиду предполагаемый демократами сговор между его предвыборным штабом и российскими властями.

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Трамп считает, что Москва и демократы смеются над тем, как проходит расследование по РФ

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