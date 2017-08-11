Bloomberg: власти США узнали о встрече сына Трампа с адвокатом из РФ от Пола Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Следователи, которые проводят разбирательство в связи с утверждениями о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году, узнали о встрече сына американского лидера, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом от бывшего руководителя предвыборной кампании республиканца - Пола Манафорта. Об этом сообщило в четверг американское агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, именно Манафорт раскрыл информацию о данной встрече, состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке. На ней Трамп-младший, как он и сам позже признался, рассчитывал получить от юриста из РФ Натальи Весельницкой сведения, которые помогли бы победить в президентской гонке его отцу Дональду Трампу. Речь шла о компромате на кандидата в президенты от партии демократов Хиллари Клинтон. Последняя в то время являлась главным конкурентом республиканца Трампа.

Манафорт сообщил о встрече, в которой он и сам участвовал около трех месяцев назад. Он рассказал об этом в том числе и американским законодателям, которые ведут разбирательство на этот счет. Экс-глава предвыборной кампании Трампа также предоставил в общей сложности около 300 документов.

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся. 26 июля агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта в Александрии, штат Вирджиния.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США ведут разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно соответствующим расследованием занимается ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.