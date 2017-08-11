Госдеп: США пока не знают, от чего именно пострадали их дипломаты на Кубе

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация еще не знает, от чего именно могли пострадать несколько месяцев тому назад дипломаты США на Кубе, которые, по мнению Вашингтона, подверглись какому-то воздействию извне, повлекшему за собой проблемы со здоровьем. Это признала в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Нет окончательных ответов

"Мы все еще пытаемся установить подлинную причину возникновения ситуации, в которой они оказались. <...> У нас попросту пока нет окончательных ответов", - сказала представитель внешнеполитического ведомства. Поэтому, констатировала она, власти США на данном этапе не в состоянии делать выводы о том, что в действительности произошло с американскими дипломатами, которые якобы пострадали в Гаване. "Идет активное расследование, и оно в настоящее время продолжается", - подчеркнула Науэрт.

"Мы не знаем точно, откуда это появилось", - заявила представитель Госдепартамента про будто бы имевшее место внешнее воздействие на нескольких американских дипломатов, которые были аккредитованы на Кубе. "На текущем этапе мы еще не можем обвинять какое-то лицо или страну", - отметила Науэрт.

Она отказалась подтверждать или опровергать утверждения неназванных должностных лиц США в американской печати по поводу некоего "акустического воздействия" на дипломатов. Она также не стала комментировать вопрос о том, считает ли администрация Дональда Трампа, что к этому делу могла быть причастна какая-то третья сторона. "У нас пока нет всех ответов", - констатировала в связи с этим представитель Госдепартамента.

При этом она подтвердила, что находится в курсе предположений о схожей истории с канадскими дипломатами на Кубе. "[Но] я просто не могу подтверждать в качестве лица, занимающего пост в правительстве США, что другие страны могли или не могли столкнуться с теми же самыми проблемами", - добавила Науэрт.

Дипломат не отрицала, что кубинские должностные лица "предоставляют определенное содействие" американским коллегам в рамках продолжающегося разбирательства. Вашингтон "подробно говорил" на эту тему с Гаваной, уточнила Науэрт.

Реакция Кубы

В среду Науэрт заявила, что внешнеполитическое ведомство США в мае попросило двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами в конце 2016 года. Науэрт не уточнила, о каких именно ситуациях идет речь, сказав лишь, что они "привели к различным физическим симптомам".

Позднее Министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. "МИД подчеркивает, что Куба никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию для каких-либо действий, направленных против аккредитованных дипломатов или членов их семей, без исключения", - указывалось в заявлении на этот счет. МИД заверил, что Гавана придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в том числе касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипломатических миссий.

Кроме того, кубинский МИД сообщил, что был проинформирован о "предполагаемых инцидентах" с американскими дипломатами 17 февраля этого года. "Куба со всей серьезностью подошла к этому вопросу и действовала быстро и профессионально для прояснения ситуации, начав всеобъемлющее расследование по указанию высшего руководства страны", - пояснялось в заявлении. Наряду с этим, кубинские власти усилили охрану американского посольства.