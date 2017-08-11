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СМИ: студента приговорили к 100 дням тюрьмы за махинации на выборах в США

Международная панорама
11 августа, 11:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В 2016 году Эндрю Спилис, будучи волонтером Демпартии, подделал 18 регистрационных бланков, записав умерших людей в списки избирателей

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Студент Университета Джеймса Мэдисона, 21-летний Эндрю Спилис был приговорен судом к 100 дням тюремного заключения за то, что, будучи волонтером Демократической партии в 2016 году, он регистрировал избирателями умерших людей. Об этом в четверг сообщило издание Washington Examiner.

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Всего в августе прошлого года Спилис подделал 18 регистрационных бланков. Обычно такие преступления по местным законам караются одним годом лишения свободы, а также штрафом в размере $100 тыс. Однако, студент сразу же пошел на сделку со следствием, благодаря чему судья смягчил его наказание. Штрафов ему платить также не придется ввиду очевидной нехватки у Спилиса финансовых средств.

Согласно материалам следствия, в задачи студента входила регистрация максимального числа избирателей, поддерживающих демократов, чтобы те смогли на выборах поддержать свою партию. По законам штата Вирджиния, для того, чтобы проголосовать либо на общих выборах, либо на партийных праймериз, нужно успеть зарегистрироваться не позднее, чем за 22 дня до этого. Работа волонтеров партии и заключается в том, чтобы это сделали как можно больше людей.

У Спилиса на руках, как и у других добровольцев, были так называемые обходные листы с именами и фамилиями местных жителей, которых нужно посетить и уговорить зарегистрироваться. Но находчивый молодой человек решил поступить проще - он придумывал номера социального страхования и даты рождения людей, исходя из указанного в листах возраста. Затем эти вымышленные данные вместе с именами он переносил в регистрационные формы, относя их потом в штаб местного отделения Демпартии.

Полиция заинтересовалась Спилисом после того, как сотрудник офиса регистрации в Харрисонбурге обнаружил, что в числе избирателей оказался умерший отец судьи из округа Рокингхэм. В офисе решили проверить остальные формы и обнаружили еще несколько человек, которые уже давно скончались, но, тем не менее, оказались в регистрационных списках на 2016 год. Кроме того, остальные имена были вписаны с ошибками. Нашлись и ложные даты рождения, номера соцстрахования.

Подсудимый утверждал, что сам решил пойти на это преступление, в самой партии его никто к этому не подталкивал.

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