"Русский союз Латвии" выступил против запрета сдавать школьные экзамены на русском языке

РИГА, 11 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) раскритиковала запрет на сдачу централизованных экзаменов в школах национальных меньшинств в Латвии на русском языке. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе РСЛ, напомнив, что в Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых около 800 тыс. - русскоязычное население.

"Запрет на использование русского языка на экзаменах ведет к целям, обратным официально заявленным, - отметил в пресс-службе. - У выпускников школ нацменьшинств уже в ближайшем будущем резко ухудшатся результаты централизованных экзаменов, а это, в свою очередь, еще более уменьшит возможности для поступления на бюджетные места в латвийских вузах и негативно повлияет на поступление в ряд европейских университетов, а недоступность качественного образования понизит конкурентоспособность на рынке труда".

В партии отметили, что "в более далекой перспективе запрет на сдачу экзаменов на русском языке приведет к вынужденному переходу в русских школах на обучение по экзаменационным предметам только на латышском языке". "Таким образом, школы нацменьшинств Латвии превратятся в латышские школы для нелатышских детей, что усилит сегрегационный, апартеидный характер латвийской демократии", - подчеркнули в РСЛ.

Партия также заявила, что готова инициировать акции протеста против подобной политики местных властей. "В этих целях считаем целесообразным возобновление деятельности Штаба защиты русских школ. О времени и месте первых акций будет заявлено позже", - отметили в пресс-службе.

Правительство Латвии 8 августа одобрило подготовленные министерством образования и науки правила, согласно которым централизованные экзамены в школах нацменьшинств с будущего учебного года учащиеся должны будут сдавать только на государственном латышском языке. Сейчас все экзаменационные материалы в стране готовятся только на государственном языке, но у школьников есть право самим выбирать язык сдачи - латышский или русский.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была реализована вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов, остальные - на латышском. После этого латышские националисты не раз пытались добиться полного перевода всех государственных и муниципальных школ нацменьшинств на латышский язык обучения.