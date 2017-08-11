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Figaro: во Франции стало на 60% больше радикалов, чем два года назад

Международная панорама
11 августа, 16:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, августа. /ТАСС

По данным МВД страны, уровень террористической угрозы остается высоким с 2015 года

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ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Количество жителей Франции, разделяющих радикальные взгляды, выросло за два года на 60%. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro.

По ее информации, в 2015 году в стране было 11 тыс. 400 человек, теперь - 18 тыс. 550 человек. Все сведения о них - имя, место жительства, наличие судимости - хранятся в специальной электронной базе данных лиц, склонных к совершению терактов, которую ведет МВД страны.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Колон сообщил, что, согласно последним данным, более 200 боевиков вернулись в республику из Сирии и Ирака. По его словам, в стране сохраняется угроза совершения новых терактов.

С 2015 года во Франции действует режим ЧП, введенный после серии терактов в Париже в ноябре того же года. С начала 2017 года службами МВД были предотвращены семь терактов.

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