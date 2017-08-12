Reuters: сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухна

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ТАСС, 12 августа. Сирийская армия и отряды ополченцев полностью освободили в субботу город Эс-Сухна, крупнейший форпост экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Хомс. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По его информации, все боевики, находившиеся в городе, ликвидированы. Сейчас саперы осматривают город на предмет взрывных устройств, установленных ИГ.
Эс-Сухна расположена в оазисе на шоссе Пальмира - Дейр-эз-Зор и служила последним крупным форпостом ИГ в провинции Хомс. Город 6 августа перешел под контроль правительственных войск, однако процесс разминирования пришлось отложить из-за продолжающихся боев в его окрестностях.
Армейские части наступают на Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который находится на осадном положении с 2014 года. Сирийские бойцы и ополченцы удерживают под своей защитой несколько кварталов в этом провинциальном центре и военный аэродром в его окрестностях.
Прорыв к Дейр-эз-Зору готовится на западном участке фронта, где войска блокировали банды ИГ в городе Маадан на берегу Евфрата. Бои с ними идут в Хмейме в Сирийской пустыне, откуда шоссе в обход Дейр-эз-Зора ведет к городу Бу-Кемаль на границе с Ираком.