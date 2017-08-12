СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии

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ТАСС, 12 августа. В результате мощного взрыва, прогремевшего в лагере вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" к юго-востоку от города Дераа (110 км от Дамаска), погибли свыше 40 боевиков, еще не менее 100 человек получили ранения. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в вооруженной оппозиции. По его информации, террорист-смертник подорвал себя в столовой, находящейся в штабном помещении.
Вылазка связана с противоборством между "Джейш аль-Ислам", которая согласилась на создание зон деэскалации в Южной Сирии и Восточной Гуте под Дамаском, и ее соперницами - экстремистскими организациями "Фейлак Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
Лагерь "Джейш аль-Ислам" - одного из крупнейших исламистских формирований вооруженной оппозиции - находится в окрестностях городка Насиб рядом с контрольно-пропускным пунктом на сирийско-иорданской границе. "Джейш аль-Ислам" поддержала режим прекращение огня в Сирии, руководитель политического крыла этой группировки Мухаммед Аллюш возглавлял в январе делегацию вооруженных оппозиционеров на конференции высокого уровня в Астане.
Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.