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СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии

Международная панорама
12 августа, 15:35 UTC+3 ТАСС

Взрыв произошел в городе Дераа, который входит в зону деэскалации. По данным источника телеканала Al Mayadeen, террорист-смертник подорвал себя в столовой, находящейся в штабном помещении

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ТАСС, 12 августа. В результате мощного взрыва, прогремевшего в лагере вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" к юго-востоку от города Дераа (110 км от Дамаска), погибли свыше 40 боевиков, еще не менее 100 человек получили ранения. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в вооруженной оппозиции. По его информации, террорист-смертник подорвал себя в столовой, находящейся в штабном помещении.

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Вылазка связана с противоборством между "Джейш аль-Ислам", которая согласилась на создание зон деэскалации в Южной Сирии и Восточной Гуте под Дамаском, и ее соперницами - экстремистскими организациями "Фейлак Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Лагерь "Джейш аль-Ислам" - одного из крупнейших исламистских формирований вооруженной оппозиции - находится в окрестностях городка Насиб рядом с контрольно-пропускным пунктом на сирийско-иорданской границе. "Джейш аль-Ислам" поддержала режим прекращение огня в Сирии, руководитель политического крыла этой группировки Мухаммед Аллюш возглавлял в январе делегацию вооруженных оппозиционеров на конференции высокого уровня в Астане.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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