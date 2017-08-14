СМИ: послы КНДР в "ключевых странах" вызваны в Пхеньян на специальное совещание

ТАСС, 14 августа. Послы КНДР в "ключевых странах" были вызваны в Пхеньян для проведения внешнеполитических консультаций на фоне обострения ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap.

"В КНДР проводится встреча руководителей дипломатических миссий. Последний раз 43 северокорейских посла собирались в Пхеньяне в июле 2015 года. Нынешняя встреча напоминает ту", - цитирует агентство источник в правительстве Республики Корея. По его данным, в столицу были вызваны, в частности, послы КНДР в РФ и Китае, а также представитель КНДР при ООН.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного. 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ракетных пусков.