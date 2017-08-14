Помощник Трампа заявил, что президент не обозначал для КНДР красной линии

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обозначал для КНДР красной линии, пересечение которой повлечет за собой последствия. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Washington Examiner помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт.

"Президент Трамп разумно не обозначал красных линий, он дальновидно их избегал", - сказал он, комментируя резкую риторику американского лидера в адрес Пхеньяна. "Думаю, вполне очевидно, что президент хочет, чтобы его слова соответствовали действиям и были как можно более взвешенными", - добавил Боссерт. Он также обратил внимание на то, что кризис вокруг КНДР Трамп фактически унаследовал от прежних администраций, поэтому "данный вопрос выходит за рамки партийной политики".

Во вторник президент США заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выступать с угрозами в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно заявлял, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.