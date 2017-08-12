Трамп заявил о готовности США к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для того, чтобы покончить с ядерной угрозой со стороны КНДР. В этом Дональд Трамп заверил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора, о котором сообщила пресс-служба Белого дома.

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