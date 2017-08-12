Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки на остров Гуам

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что КНДР ждут "большие неприятности" в случае атаки на остров Гуам, являющийся американской территорией.

"Я чувствую, что они [жители Гуама] будут в безопасности, поверьте мне. Они будут под очень надежной защитой. И если что-то случится с Гуамом, в Северной Корее будут большие, большие неприятности", - сказал он журналистам после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли на территории гольф-клуба в штате Нью-Джерси, где американский лидер проводит отпуск.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвансон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Трамп отказался обсуждать вопрос об уровне боеготовности американских вооруженных сил в связи с резким обострением напряженности на Корейском полуострове.

"Я не буду говорить об этом, - подчеркнул он. - Я не высказываюсь на эти темы и вам об этом известно". "Мы это либо делаем, либо нет", - добавил он, подтвердив при этом, что в понедельник возвращается из своего поместья в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в Вашингтон, где у него запланированы важные встречи.

Дополнительные санкции

Трамп также заявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении КНДР.

"Уже введены очень жесткие санкции, - заявил он. - Мы рассматриваем возможность дополнительных санкций на очень, очень высоком уровне. Думаю, можно сказать, что они будут настолько жесткими, насколько это вообще возможно".

При этом глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о том, добивается ли он смены режимов в КНДР и в Венесуэле.

"Я не буду комментировать это, - ответил Трамп. - Я предпочитаю безопасность и я предпочитаю занимать очень жесткую позицию, если мы будем вынуждены пойти на это. Мы защищаем американцев, а также защищаем наших союзников".