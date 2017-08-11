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AP: администрация Трампа тайно контактировала по дипканалам с КНДР

Международная панорама
11 августа, 18:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

По данным агентства, переговоры велись на протяжении нескольких месяцев. В числе прочих тем обсуждалась судьба задержанных в КНДР граждан США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев вела тайные переговоры по дипломатическим каналам с КНДР. Основное внимание уделялось судьбе задержанных Пхеньяном американцев и двусторонним контактам. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.

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По данным источников, администрации Трампа не удалось снять напряженность в отношениях с КНДР. При этом отмечается, что тайные контакты могут заложить основу для начала "более серьезных переговоров".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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