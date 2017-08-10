NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Международное право в целом не признает самооборону в качестве обоснования для нанесения превентивного удара одним государством по другому. Однако есть три главных условия, при наличии которых превентивное применение силы можно считать оправданным. В случае с КНДР соблюдено только одно из этих условий, считают эксперты в области международного права, мнение которых привела в четверг американская газета The New York Times.
США, чтобы оправдать превентивный удар, должны доказать, что у КНДР есть средства и возможность напасть на Соединенные Штаты, что такая атака неминуема и что ее нельзя предотвратить иными средствами, кроме применения военной силы, отметил профессор Майкл Шмитт. Он преподает в военно-морском колледже Соединенных Штатов и участвует в образовательной программе школы права при Гарвардском университете.
Шмитт считает, что первое условие в целом соблюдено. Однако по второму пункту "[США] придется еще определить, блефует ли [лидер КНДР] Ким Чен Ын или готов воплотить в реальность свои заявления", отметил эксперт. Касательно третьего условия "можно оборонять себя только тогда, когда в случае бездействия будет уже поздно и другой альтернативы нет", заключил он.
Профессор права в Университете Лондона Кевин Хеллер скептически относится к тезису о неминуемости нападения КНДР на США. "Я считаю, что ответ на вопрос - это однозначно нет. Нет права на самооборону от угрозы, не являющейся неминуемой", - заявил он.
Как добавляет Шмитт, Вашингтон должен действовать исключительно пропорционально и выбирать средства, чтобы отвратить угрозу. "Это не карт-бланш на уничтожение другой страны", - подытожил он.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.