Зампомощника Трампа призвал КНДР не испытывать на прочность такую "гипердержаву", как США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Ни одна страна в мире не сравнится по своим военным возможностям с Соединенными Штатами, в связи с чем Вашингтон призывает Пхеньян не испытывать США на прочность. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании Fox News заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

Ведущие телеканала попросили его прокомментировать сообщение, которое американский лидер Дональд Трамп разместил ранее в своем Twitter. В нем президент отметил, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо, однако выразил надежду, что стране никогда не надо будет использовать эту силу.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 August 2017

По словам Горки, данное сообщение было адресовано КНДР. "Сигнал крайне ясен: не испытывай этот Белый дом [на прочность], Пхеньян", - подчеркнул зампомощника президента. "Не испытывай Америку, не испытывай Дональда Трампа", - добавил он.

"Мы были супердержавой. Теперь мы - гипердержава", - утверждал Горка. "Никто в мире, особенно Северная Корея, и близко не могут противостоять нашим военным возможностям, идет ли речь об обычных или же ядерных вооружениях", - добавил он. Горка также отметил, что "Северная Корея является очень, очень незначительной угрозой в плане масштаба" для такого государства, как США.

Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". В среду газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что глава государства "говорил тем языком, который поймет [лидер КНДР] Ким Чен Ын".