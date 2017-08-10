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Зампомощника Трампа призвал КНДР не испытывать на прочность такую "гипердержаву", как США

Международная панорама
10 августа, 1:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

Себастьян Горка прокомментировал пост Дональда Трампа в Twitter о том, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Ни одна страна в мире не сравнится по своим военным возможностям с Соединенными Штатами, в связи с чем Вашингтон призывает Пхеньян не испытывать США на прочность. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании Fox News заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

Ведущие телеканала попросили его прокомментировать сообщение, которое американский лидер Дональд Трамп разместил ранее в своем Twitter. В нем президент отметил, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо, однако выразил надежду, что стране никогда не надо будет использовать эту силу.

По словам Горки, данное сообщение было адресовано КНДР. "Сигнал крайне ясен: не испытывай этот Белый дом [на прочность], Пхеньян", - подчеркнул зампомощника президента. "Не испытывай Америку, не испытывай Дональда Трампа", - добавил он.

"Мы были супердержавой. Теперь мы - гипердержава", - утверждал Горка. "Никто в мире, особенно Северная Корея, и близко не могут противостоять нашим военным возможностям, идет ли речь об обычных или же ядерных вооружениях", - добавил он. Горка также отметил, что "Северная Корея является очень, очень незначительной угрозой в плане масштаба" для такого государства, как США.

Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". В среду газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что глава государства "говорил тем языком, который поймет [лидер КНДР] Ким Чен Ын".

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