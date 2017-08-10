Заместитель помощника Трампа заявил, что США готовы к любым мерам для защиты от угроз КНДР

ТАСС, 10 августа. Власти Соединенных Штатов примут любые надлежащие меры для защиты страны от угроз со стороны КНДР. Об этом заявил в четверг в эфире радио Би-би-си заместитель помощника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка.

"Дональд Трамп ясно выразился: он прибегнет к любым надлежащим мерам, чтобы защитить Соединенные Штаты и их граждан", - сказал Горка. При этом он подчеркнул, что руководство США не намерено сообщать, о каких именно возможных шагах идет речь. "Если ты раскроешь карты за покерным столом, то ты проиграешь, - заметил чиновник. - Это не очень хорошая идея, когда играешь в карты, и это очень плохая идея, когда речь идет о геополитике".

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что командование Корейской народной армии в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району Гуама. Он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.

Трамп ранее заявил, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Трамп обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". В среду газета The New York Times сообщила, что президент США не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что глава государства "говорил тем языком, который поймет [лидер КНДР] Ким Чен Ын".