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Россия ожидает, что США не будут провоцировать КНДР на опасные действия

Международная панорама
9 августа, 20:04 дата обновления: 9 августа, 20:27 UTC+3

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал стороны найти пути для начала диалога

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что Соединенные Штаты воздержатся от шагов, которые могут спровоцировать опасные действия со стороны КНДР.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа в адрес КНДР и резкую ответную реакцию Пхеньяна.

"Мы приняли во внимание, что он сказал. Я думаю, что мы сильно желаем, чтобы Соединенные Штаты сохраняли спокойствие и воздерживались от любых шагов, которые спровоцируют другую сторону на действия, которые могут быть опасными", - подчеркнул дипломат.

Он призвал американские и северокорейские власти найти пути для начала диалога, а также заверил, что Россия готова "сделать все возможное", чтобы поощрять переговоры. "Как мы уже говорили, мы хотим, чтобы напряженность ослабла, нам нужно серьезно начать искать пути для запуска политического диалога по этому вопросу", - сказал Небензя. По его словам, "нужно дать время" на то, чтобы ситуация на Корейском полуострове успокоилась.

Он вновь обратил внимание на инициативу Китая, которая предполагает заморозку ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи. Кроме того, он предупредил, что развертывание американской системы ПРО на Корейском полуострове не позволит решить проблему. По его словам, комплексы THAAD не смогут остановить новые запуски баллистических ракет, а также не будут способствовать стратегическому балансу в регионе.

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Во вторник Трамп заявил журналистам, что Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство КНДР ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 (Б-52).

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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