Член Сената США считает, что политика изоляции КНДР не работает

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует незамедлительно приступить к переговорам с КНДР на высоком уровне, политика изоляции Пхеньяна не сработала. Об этом журналистам во вторник заявила сенатор-демократ, член спецкомитета верхней палаты Конгресса США по разведке Дайэн Файнстайн.

"Изолирование северных корейцев не заставило их отказаться от стремления получить ядерное оружие. И президент [США Дональд] Трамп своими высокопарными высказываниями не способствует исправлению ситуации", - отметила политик. По ее словам, "нет никаких сомнений" в том, что специалисты КНДР сейчас ищут способ установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США.

"Мне это говорит о том, что наша политика изоляции Северной Кореи не сработала. Соединенные Штаты должны скорее начать диалог с Северной Кореей на высоком уровне без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, госсекретарь [Рекс] Тиллерсон уже обсуждает возможность возобновления переговоров с нашими азиатскими партнерами во время его текущего визита [в регион]. На мой взгляд, дипломатия - это единственный путь вперед", - сказала Файнстайн.

Ранее во вторник Трамп заявил, что Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. "Они [угрозы] будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал, - отметил лидер США. - Его [лидера КНДР Ким Чен Ына] угрозы выходят за рамки нормы, и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел".

Прежде в тот же день газета The Washington Post со ссылкой на доклад разведслужб сообщила, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. Согласно проведенному в прошлом месяце Разведывательным управлением министерства обороны анализу, в распоряжении КНДР в настоящее время могут находиться до 60 ядерных боезарядов.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.