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СМИ: почти 3,5 млн граждан КНДР захотели вступить в армию для борьбы с США

Международная панорама
12 августа, 15:09 UTC+3 ТАСС ТАСС 12, августа. /ТАСС

Массовая подача заявок на добровольное вступление в ряды армии КНДР началась 9 августа

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ТАСС, 12 августа. Почти 3,5 млн человек за прошедшие три дня изъявили желание на добровольной основе вступить в Корейскую народную армию (КНА) для борьбы с США. Об этом в субботу сообщила газета "Нодон синмун".

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Отмечается, что массовая подача заявок на добровольное вступление в ряды армии КНДР началась 9 августа, когда агентство ЦТАК опубликовало сообщение, в котором говорилось, что КНА готова продемонстрировать возможность нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Подчеркивается, что к настоящему времени заявки подали 3 млн 475 тыс. человек, среди которых члены Трудовой партии Кореи, простые рабочие и молодежь со всей страны. "Американцы не смогут и пальцем тронуть нашу Корейскую республику и землю нашего Корейского полуострова", - говорится в сообщении газеты.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Вместе с тем в четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

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