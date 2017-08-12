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Япония завершила развертывание ПВО на юго-западе страны

Международная панорама
12 августа, 7:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, августа. /ТАСС

Отмечается, что в ближайшее время силы самообороны выдвинут в Тихий океан корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis

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ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Развертывание комплексов ПВО Patriot PAC-3 было завершено в субботу на территории четырех юго-западных японских префектур Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

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Отмечается, что в ближайшее время силы самообороны Японии также выдвинут в Тихий океан корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis. Эти действия японской стороны - ответ на заявления Пхеньяна о разработке плана запуска четырех ракет "Хвасон-12", которые должны пролететь в воздушном пространстве Японии и упасть в воду в 30-40 км от острова Гуам, являющегося владением США. "Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья нашего населения", - подчеркнул в связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа.

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Абэ, Синдзо
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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