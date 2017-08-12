Япония завершила развертывание ПВО на юго-западе страны

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ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Развертывание комплексов ПВО Patriot PAC-3 было завершено в субботу на территории четырех юго-западных японских префектур Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.
Отмечается, что в ближайшее время силы самообороны Японии также выдвинут в Тихий океан корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis. Эти действия японской стороны - ответ на заявления Пхеньяна о разработке плана запуска четырех ракет "Хвасон-12", которые должны пролететь в воздушном пространстве Японии и упасть в воду в 30-40 км от острова Гуам, являющегося владением США. "Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья нашего населения", - подчеркнул в связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа.