Минобороны Японии считает возможным перехват ракет КНДР при пуске в сторону Гуама

ТАСС, 10 августа. Силы самообороны Японии могут осуществить перехват баллистических ракет КНДР, если Пхеньян решит запустить их в сторону тихоокеанского острова Гуам, где находятся военные базы США. Такое мнение выразил в четверг министр обороны Японии Ицунори Онодэра на заседании комитета по безопасности в нижней палате парламента.

"Если это будет соответствовать трем требованиям (использования Сил самообороны - прим . ТАСС), тогда мы сможем отреагировать. Япония несет на себе роль оборонительного щита, в то время как роль США состоит в том, чтобы сдерживать посредством нанесения ударов", - приводит его слова телеканал NHK. При этом, по словам министра, безопасность Японии во многом зависит именно от возможностей США нанести такой удар.

Согласно принятому два года назад в Японии закону о расширении полномочий Сил самообороны, их применение возможно, если существует непосредственная угроза безопасности страны и других средств ее отражения нет. Также в документе отмечается, что подобные действия должны осуществляться в минимальном масштабе.

Как сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, правительство страны считает провокацией заявления Пхеньяна о подготовке плана ракетного удара по району, где находятся американские военные базы США.

"Очевидно, что это провокационные действия, направленные против безопасности нашей страны и международного сообщества. Мы считаем это абсолютно неприемлемым", - сказал он.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что командование Корейской народной армии в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району Гуама, который предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.