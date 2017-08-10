Минобороны Японии считает возможным перехват ракет КНДР при пуске в сторону Гуама

Солнечно и до 28 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 10 августа, 6:58
Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"Армия и ОПК 10 августа, 6:39
Лавров: Москва заинтересована в развитии многопланового сотрудничества с БангкокомПолитика 10 августа, 6:37
Sky: Жан-Клод Юнкер потратил более €26 тыс. на перелет из Брюсселя в РимОбщество 10 августа, 6:08
Около 900 жилых домов остаются подтоплеными в ПриморьеПроисшествия 10 августа, 5:34
МИД Греции обвинил во лжи газету Financial TimesМеждународная панорама 10 августа, 5:02
Куба отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в ГаванеМеждународная панорама 10 августа, 4:43
CNN: сотрудники посольства США на Кубе подверглись "акустическим атакам"Международная панорама 10 августа, 4:06
СМИ: Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДРМеждународная панорама 10 августа, 3:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Силы самообороны Японии могут осуществить перехват баллистических ракет КНДР, если Пхеньян решит запустить их в сторону тихоокеанского острова Гуам, где находятся военные базы США. Такое мнение выразил в четверг министр обороны Японии Ицунори Онодэра на заседании комитета по безопасности в нижней палате парламента.
"Если это будет соответствовать трем требованиям (использования Сил самообороны - прим . ТАСС), тогда мы сможем отреагировать. Япония несет на себе роль оборонительного щита, в то время как роль США состоит в том, чтобы сдерживать посредством нанесения ударов", - приводит его слова телеканал NHK. При этом, по словам министра, безопасность Японии во многом зависит именно от возможностей США нанести такой удар.
Согласно принятому два года назад в Японии закону о расширении полномочий Сил самообороны, их применение возможно, если существует непосредственная угроза безопасности страны и других средств ее отражения нет. Также в документе отмечается, что подобные действия должны осуществляться в минимальном масштабе.
Как сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, правительство страны считает провокацией заявления Пхеньяна о подготовке плана ракетного удара по району, где находятся американские военные базы США.
"Очевидно, что это провокационные действия, направленные против безопасности нашей страны и международного сообщества. Мы считаем это абсолютно неприемлемым", - сказал он.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что командование Корейской народной армии в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району Гуама, который предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.