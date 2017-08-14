Генерал ВС США: Штаты могут применить силу против КНДР, но пока настроены на дипломатию

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НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Вашингтон имеет возможности для применения силы в отношении КНДР, однако на данном этапе намерен воздействовать на Пхеньян дипломатическим путем, а также с помощью экономических мер. Об этом заявил в воскресенье председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
"Я обязан гарантировать, что президент располагает реальными возможностями в военной сфере на случай, если завершится неудачей наша кампания, предполагающая оказание давления дипломатическим и экономическим путем", - приводит газета The Wall Street Journal слова генерала, который посетил американскую военную базу Осан в Южной Корее.
"Хотя мы разрабатываем эти варианты, мы принимаем во внимание то, какими будут последствия, если мы их применим, - добавил Данфорд. - В связи с этим для нас становится еще более важной задача сделать все возможное, чтобы помочь госсекретарю [Рексу] Тиллерсону на выбранном им направлении".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.