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Власти ДНР выдали более 105 тысяч паспортов республиканского образца

Международная панорама
14 августа, 13:48 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 14, августа. /ТАСС

С марта 2016 года в миграционную службы МВД республики поступило 115 360 заявок, отметил начальник службы Владимир Краснощека

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ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Миграционная служба провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с марта 2016 года выдала более 105 тысяч паспортов республиканского образца. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил начальник миграционной службы МВД Владимир Краснощека.

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"С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба министерства внутренних дел выдала 105 100 паспортов республиканского образца. Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок", - сообщил он.

С марта 2016 года, сообщил представитель МВД, принято 115 360 заявок, то есть документ гражданина ожидают еще чуть более 10 тысяч жителей республики.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте указа отмечается, что эти меры действуют временно, "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".

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