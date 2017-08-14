Власти ДНР выдали более 105 тысяч паспортов республиканского образца

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Миграционная служба провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с марта 2016 года выдала более 105 тысяч паспортов республиканского образца. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил начальник миграционной службы МВД Владимир Краснощека.

"С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба министерства внутренних дел выдала 105 100 паспортов республиканского образца. Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок", - сообщил он.

С марта 2016 года, сообщил представитель МВД, принято 115 360 заявок, то есть документ гражданина ожидают еще чуть более 10 тысяч жителей республики.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте указа отмечается, что эти меры действуют временно, "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".