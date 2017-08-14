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Глава Пентагона заявил, что запуск КНДР ракеты в сторону США может привести к войне

Международная панорама
14 августа, 23:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, августа. /ТАСС

По словам Джеймса Мэттиса, США смогут определить траекторию полета ракеты "за считанные мгновения" после запуска, и если будет ясно, что она направляется в сторону Гуама, то "будет дан отпор"

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону США, то это может привести к войне. Министр сообщил об этом в понедельник журналистам.

"Если они откроют огонь по США, то это может очень быстро перерасти в войну", - приводит его слова агентство Reuters. По словам шефа Пентагона, США смогут определить траекторию полета северокорейской ракеты "за считанные мгновения" после запуска, и если будет ясно, что она направляется в сторону Гуама, то "будет дан отпор".

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

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Мэттис, Джеймс
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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