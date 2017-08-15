Ливия погасила задолженность перед ООН и вернула себе право голоса в Генассамблее

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Ливия погасила задолженность по взносам в регулярный бюджет ООН и вернула себе право голоса в Генеральной Ассамблее (ГА). Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша председателю 71-й сессии ГА Питеру Томсону.

"Имею честь сообщить вам, что Ливия произвела необходимый платеж для сокращения своей задолженности по взносам с тем, чтобы она была меньше суммы, указанной в статье 19 Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в документе. Минимальный платеж для Ливии составлял $6,5 млн.

Согласно 19-й статье Устава Объединенных Наций, член организации "лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года". В начале года в такой ситуации, помимо Ливии, оказались девять стран: Вануату, Венесуэла, Джибути, Доминика, Йемен, Кабо-Верде, Маршалловы острова, Папуа - Новая Гвинея и Судан. В течение пяти месяцев все они погасили задолженность по взносам.

В должниках по-прежнему числятся Гвинея-Бисау, Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали, однако в отношении них действуют послабления, позволяющие участвовать в голосовании до завершения 75-й сессии ГА. Такое решение было принято с учетом крайне тяжелой экономической ситуации в четырех странах.

Согласно информации на официальном сайте ООН, взносы за 2017 год на сегодняшний день перечислили 120 государств. Наибольшую сумму - более $240 млн - внесла Япония, наименьшую - Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тыс. каждая). Россия перечислила положенную ей сумму в $77,9 млн 6 марта.

Размер взносов в регулярный бюджет ООН ($5,4 млн на 2016-2017 финансовые годы) устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В настоящее время крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%.