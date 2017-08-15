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ООН призвала не допустить срыва сделки по иранской ядерной программе

Международная панорама
15 августа, 20:25 UTC+3 ООН ООН 15, августа. /ТАСС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

© Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Соглашение по иранской ядерной программе является одним из самых важных достижений дипломатии, и международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы сохранить его. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможный выход Тегерана из сделки в ответ на новые санкции США.

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"Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] считает Совместный всеобъемлющий план действий [по ядерной программе Ирана, СВПД] одним из самых важных дипломатических достижений в нашем общем стремлении к миру и безопасности. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его", - сказал Дюжаррик.

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в считанные часы, если США введут новые санкции в отношении Исламской Республики. За два дня до этого иранский парламент принял законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе.

18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана - прим. ТАСС). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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