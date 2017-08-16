Генсек ООН призвал повсеместно бороться с ксенофобией после инцидента в Шарлотсвилле

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ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал повсеместно бороться с расизмом, антисемитизмом и другими проявлениями ксенофобии. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter спустя несколько дней после столкновений в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния).
"Расизм, ксенофобия, антисемитизм и исламофобия отравляют наше общество. Мы должны с ними бороться, всегда и повсюду", - написал Гутерриш.
Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere.— António Guterres (@antonioguterres) 15 August 2017
В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли.
Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.
В понедельник в ООН осудили насилие в Шарлотсвилле и выразили соболезнования семье погибшей, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым. Комментируя трагические события, заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что в современном обществе "не должно быть места насильственному проявлению расизма, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации".