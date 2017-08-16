В ООН заявили об усилении ксенофобии и расовой дискриминации в США

ТАСС, 16 августа. Ксенофобия и расизм все сильнее проявляются в Соединенных Штатах, а последние события в Шарлотсвилле, где произошли столкновения между ультраправыми активистами и их идейными противниками, лишь подтверждают это. С таким заявлением выступила группа экспертов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), чье совместное заявление было размещено в среду на сайте организации.

"Мы возмущены насилием в Шарлотсвилле и той ненавистью на почве расизма, которую проявляли крайне правые экстремисты, сторонники идей превосходства белой расы и неонацисты, - говорится в опубликованном тексте. - Мы рассматриваем эти события как свежие примеры усиления расизма, расовой дискриминации, афрофобии, насилия на почве расизма и ксенофобии в ходе протестов на территории США".

Эксперты подчеркнули, что во время демонстраций активисты скандировали "антисемитские и антиафроамериканские лозунги". Авторы заявления выразили озабоченность в связи с подобными тенденциями в обществе и призвали власти незамедлительно расследовать и не оставлять безнаказанными подобные проявления ненависти и насилия.

"Правительство должно особенно тщательно бороться с актами расизма, ксенофобии и насилия на этой почве, где бы они ни происходили. Последние инциденты в Калифорнии, Орегоне, Новом Орлеане и Кентукки, а также в Шарлотсвилле доказывают широкое распространение проблемы на территории страны", - говорится в заявлении.

12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 гг.). Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.