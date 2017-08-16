Правозащитники Латвии обжаловали в ЕС запрет на сдачу школьных экзаменов на русском языке

РИГА, 16 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвийские правозащитники направили письмо в Совет Европы и Европарламент с просьбой дать оценку введенного Ригой запрета на сдачу школьных централизованных экзаменов в Латвии на русском языке.

Об этом в среду корреспонденту ТАСС рассказал глава "Объединения против нацизма" Янис Кузинс.

"Мы направили письмо в адрес комиссара Совета Европы по правам человека, а также в Европарламент", - заявил Кузинс. Обращение, доставленное адресатам 14 августа, также подписали "Русское общество Латвии", движение "За независимую Латвию" и "Русское культурное общество "Улей".

В письме говорится, что утвержденные правительством Латвии новые нормы сдачи экзаменов противоречат Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. "Просим вас вмешаться в эту ситуацию, оценить соответствие настоящих правил обязательствам Латвии", - говорится в тексте.

"Мы ждем ответа на наше письмо. Пока же продолжим работу, будем искать поддержки у депутатов Европарламента", - добавил Кузинс.

Правительство Латвии 8 августа одобрило подготовленные министерством образования и науки правила, согласно которым централизованные экзамены в школах нацменьшинств с будущего учебного года учащиеся должны будут сдавать только на государственном латышском языке. Сейчас все экзаменационные материалы в стране готовятся только на госязыке, но у школьников есть право самим выбирать язык сдачи - латышский или русский.