Глава МИД Египта передаст в Москве послание Путину от президента ас-Сиси

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КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри передаст в Москве послание египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси для Владимира Путина. Об этом сообщил в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Ахмед Абу Зейд в преддверии запланированного на 20-21 августа визита Шукри в Россию.
"В воскресенье министр начинает поездку по странам Европы, которая включает в себя переговоры в России и Эстонии, - сказал он. - Планируется обсуждение региональной и международной проблематики, а также вопросов, представляющих взаимный интерес, и обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам".
По словам дипломата, в Москве у Шукри намечены переговоры с коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. На встрече с представителями Минпромторга, отметил Абу Зейд, будут рассматриваться вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в нефтегазовой отрасли, а также кооперации в сфере промышленности, одним из аспектов которой является создание российской промышленной зоны в районе Суэца.
22 августа Шукри направится с визитом в Таллин.