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Буш-младший осудил события в Шарлотсвилле словами из Декларации независимости

Международная панорама
16 августа, 21:17 UTC+3 ТАСС

В совместном заявлении 41-1 и 43-й президенты США не стали критиковать слова нынешнего лидера страны о "виновности обеих сторон"

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ТАСС, 16 августа. Джордж Буш - старший и Джордж Буш - младший, 41-й и 43-й президенты США, осудили выступления неонацистов в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Совместное заявление экс-лидеров опубликовала в среду в Twitter пресс-служба президентского центра Буша-младшего.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Америка должна всегда отвергать расистские предубеждения, антисемитизм и ненависть во всех их проявлениях", - говорится в сообщении. Экс-президенты также напомнили о "фундаментальной правде, которую в Декларации независимости изложил самый выдающийся гражданин Шарлотсвилля (автор Декларации независимости, отец-основатель США Томас Джефферсон родился в этом городе в 1743 году - прим. ТАСС)". "Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами", - процитировали политики исторический документ.

Критиковать возмутившие общественность заявления президента США Дональда Трампа о "виновности обеих сторон" в беспорядках в городе оба бывших президента не стали.

 

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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Трамп, Дональд Буш, Джордж (старший) Буш, Джордж (младший)
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