Буш-младший осудил события в Шарлотсвилле словами из Декларации независимости

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ТАСС, 16 августа. Джордж Буш - старший и Джордж Буш - младший, 41-й и 43-й президенты США, осудили выступления неонацистов в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Совместное заявление экс-лидеров опубликовала в среду в Twitter пресс-служба президентского центра Буша-младшего.
"Америка должна всегда отвергать расистские предубеждения, антисемитизм и ненависть во всех их проявлениях", - говорится в сообщении. Экс-президенты также напомнили о "фундаментальной правде, которую в Декларации независимости изложил самый выдающийся гражданин Шарлотсвилля (автор Декларации независимости, отец-основатель США Томас Джефферсон родился в этом городе в 1743 году - прим. ТАСС)". "Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами", - процитировали политики исторический документ.
Критиковать возмутившие общественность заявления президента США Дональда Трампа о "виновности обеих сторон" в беспорядках в городе оба бывших президента не стали.
Statement by Presidents George H.W. Bush and George W. Bush https://t.co/HpAty2Ovk6 pic.twitter.com/8JJNru7Q4j— TheBushCenter (@TheBushCenter) August 16, 2017