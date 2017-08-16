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Трамп объявил о роспуске двух консультативных советов, объединявших представителей бизнеса

Международная панорама
16 августа, 21:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, августа. /ТАСС

Ранее несколько членов Совета по вопросам промышленного производства объявили о выходе из состава этого совещательного органа в знак протеста против позиции Трампа в отношении событий в Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президентский форум по стратегии и политике, созданный президентом США Дональдом Трампом в феврале 2017 года, и консультативный Совет по вопросам промышленного производства распущены. Об этом объявил в Twitter сам Дональд Трамп.

"Вместо того, чтобы оказывать нажим на представителей бизнеса в Совете по вопросам промышленного производства и в Форуме по стратегии и политике, я прекращаю работу обоих. Спасибо всем!" - написал он.

Как сообщила в этой связи телекомпания CNBC со ссылкой на неназванного члена Форума по стратегии и политике, "существовало мнение, что необходимо было выступать не как отдельные члены, а как группа, поскольку это имело бы больший эффект". "Однако дальнейшего развития не будет. С этим покончено", - заявил он.

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© AP Photo/Steve Helber

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Президентский форум по стратегии и политике действовал под председательством главного управляющего компании Blackstone Стива Шварцмана. Его членами были президент и главный управляющий банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, председатель совета директоров и главный управляющий General Motors Мэри Барра, председатель совета директоров и главный управляющий IBM Джинни Рометти, бывший председатель и главный управляющий General Electric Джек Уэлч, бывший президент и главный управляющий Boeing Джим МакНерни. Перед членами совета была поставлена задача предоставлять президенту рекомендации по стимулированию роста американской экономики.

Как напомнила телекомпания CNBC, ранее несколько представителей деловых кругов - членов консультативного Совета по вопросам промышленного производства объявили о выходе из состава этого совещательного органа при президенте в знак протеста против позиции Дональда Трампа в отношении столкновений крайне правых радикалов с демонстрантами в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Этот совет был сформирован президентом для содействия созданию рабочих мест в промышленности.

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